Fenerbahçe'de Altay Bayındır, ameliyat edildi!

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirdi.
21 yaşındaki file bekçisinin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin resmi sitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır.
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21 yaşındaki file bekçisinin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin resmi sitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın