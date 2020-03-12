Fenerbahçe'de Altay Bayındır, ameliyat edildi!

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı ameliyatı geçirdi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, ameliyat edildi!
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12 Mart 2020 20:20
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirdi.

21 yaşındaki file bekçisinin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır.

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