Fenerbahçe'de alkışlar Mert Hakan'a

Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemediğini Gaziantep galibiyetiyle gösteren Fenerbahçe'de orta sahaların skor katkısı gözlerden kaçmadı. 3-1'lik galibiyete gidilirken orta alandaki yıldızların performansı belirleyici oldu. Aslında uzun süredir kalabalık bir orta saha bulunması ve bu isimlerin birbirlerine benzeyen tarzlarda olmaları adeta bir sorun gibi ortaya çıkıyordu. Ancak burada da Emre Belözoğlu ve teknik heyet farklı çözüm üretti.



Kurgulanan 4-1-4-1 formasyonunun etkisiyle daha aktif, daha hareketli ve daha coşkulu bir orta sahaya sahip olundu. Bu sezon Kadıköy'de ikinci kez 3 gol atan F.Bahçe'de ilk golde Ozan Tufan asisti yaptı, Mert Hakan golü attı. İkinci golde Pelkas kafasıyla topu arkaya aşırdı, asist sağladı. 3. golde de Luiz Gustavo sonradan oyuna girip, Sinan Gümüş'ün skor yapmasına yardım etti.



Alkışlar Mert Hakan'a



Emre Belözoğlu çok güvendiği isimlerden Mert Hakan Yandaş, Gaziantep maçındaki performansıyla tam not aldı. Attığı golle galibiyete de katkı veren 25 yaşındaki orta saha istatistikleriyle beğeni kazandı.



Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde 3 maçta yenilmedi, 7 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Denizlispor ve Gaziantep'e karşı 2 galibiyet alırken, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda berabere kaldı.



