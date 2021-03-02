Fenerbahçe'de Ali Koç'tan takıma büyük destek

Şubat ayında Galatasaray, Göztepe ve Başakşehir'e kaybederek lig ile kupada hasar alan Fenerbahçe, Trabzonspor maçına giderken adeta mental bir toparlanma yaşadı. Burada Başkan Ali Koç'un katkısı fark yaratan detay oldu. Kritik deplasman öncesi hafta boyu takıma destek olan, toplantılar yapan, teknik heyete ve futbolculara moral veren Ali Koç, maç günü de takımının yanındaydı. 1-0'lık galibiyetin ardından futbolcularını tribünden alkışladı.Hafta boyu oyuncularına, 'Her zaman yanınızdayız, yeni bir sayfa açalım' mesajını net bir dille ileten, teknik heyete de arka çıkan Ali Koç, Göztepe yenilgisi sonrası dip yapan moralleri düzeltti. Zorlu deplasman öncesi takım yola çıkmadan tesislere gelerek bir kez daha moral veren, şampiyonluk inancını, takıma olan umudunu defalarca gösteren Fenerbahçe Başkanı, takımın performansının artmasında önemli bir katkı sağlamış oldu.