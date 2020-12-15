Fenerbahçe'de 270 milyonluk stoper çıkmazı

Cumartesi gecesi Malatya'ya Kadıköy'de 3-0 yenilen Fenerbahçe'de savunma anlayışı ile birlikte stoperlerin performansı masaya yatırıldı. 12 maçta şampiyonluğa oynayan rakipleri Alanya ve G.Saray'ın 2 katından fazla gol yiyen Sarı-Lacivertliler ocakta bir stoper daha almayı planlıyor.Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) Euro ödedi.Savunmanın göbeği için yapılan tüm bu harcamalara ve üstüne üstlük kaleci Altay Bayındır'ın başarılı performansına rağmen Fenerbahçe ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol gördü.Takıma yaz transfer döneminde katılan Lemos ve Tisserand da şimdiye kadar beklentileri karşılamış değil. Sadık'ın da hazır olmadığı görüldü.Fenerbahçe'de sezon başında da gündeme gelen Juan Jesus (Roma), Leo Duarte (Milan), Omar Colley (Sampdoria) ve Walter Kannemann (Gremio) gibi isimler tekrar gündemde. Son karar ocakta verilecek.