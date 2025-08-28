28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız!

Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Dani Ceballos için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in, Real Madrid'e Marsilya'nın sunduğu teklifin aynısını ilettiği belirtildi.

calendar 28 Ağustos 2025 09:59 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 10:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den yıldız!
Kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Orta saha takviyesi için vites yükselten Sarı-lacivertliler, Belçikalı Youri Tielemans'tan sonra Dani Ceballos'u gündemine aldı.

MARSILYA'YI İSTEMEDİ

Marsilya ve Real Madrid, İspanyol futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralık transferinde anlaşmaya varmıştı. Ancak 29 yaşındaki yıldız, Fransız ekibine transfer olmak istemedi. Marsilya ise rotasını Benfica'nın futbolcusu Florentino Luis'e çevirdi.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Dani Ceballos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler'in, Real Madrid'e Marsilya'nın sunduğu teklifin aynısını ilettiği belirtildi. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda yer almayı hedefleyen Ceballos, bu sezon düzenli oynayabileceği bir kulüpte forma giymekte kararlı. Sportif direktör Devin Özek'in, yıldız oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladığı aktarıldı.

2017 yılında Real Betis'ten 16,5 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan 29 yaşındaki orta saha, 2019-2021 yılları arasında ise Arsenal formasıyla kiralık olarak görev yapmıştı.


PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 45 maçta 2.058 dakika süre bulan İspanyol orta saha, 2 asist kaydetti. 

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
