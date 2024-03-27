Fenerbahçe'ye Premier Lig'den golcü!

Yarıştığı iki kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Yeni sezon öncesi eksik bölgelerini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, kariyerini İngiltere'de sürdüren Kongolu forvete talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye Premier Lig'den golcü!
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27 Mart 2024 11:41
Son güncelleme 27 Mart 2024 11:44
Yarıştığı kulvarlarda iddialı bir konumda bulunan sarı-lacivertliler bir yandan da önümüzdeki yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

ÖNCELİK FORVET TRANSFERİ

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'nin önceliklerinden birisi de forvet transferi...

Sarı-lacivertliler, sezon başında transfer edilen Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı ve Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle hücum hattını güçlendirecek. Bu doğrultuda arayışlarına başlayan Kanarya ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

F.BAHÇE YOANE WISSA'YA TALİP OLDU

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Kongolu golcü Yoane Wissa'ya talip olduğunu yazdı. Africa Foot United'da yer alan habere göre; aralarında sarı-lacivertlilerin de bulunduğu birçok büyük kulübun Wissa'yı takip ettiği belirtildi.

BONSERVİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki forveti transfer edebilmesi için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği vurgulandı. Wissa bu rakama Fenerbahçe'ye transfer olursa, sarı-lacivertlilerin en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu olarak tarihe geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Yoane Wissa bu sezon Brentford formasıyla 27 maça çıktı. Kongolu santrfor, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Demokratik Kongo Milli Takımı'nın formasını da terleten deneyimli forvet, milli takımla çıktığı 23 maçta 5 gol attı. 

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