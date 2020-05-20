Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Nordsjaelland'ın Ganalı orta saha oyuncusu Muhammed Kudus'un geleceği ile ilgili menajerinden açıklama geldi.
19 yaşındaki oyuncunun menajeri Jennifer Mendelewitsch yaptığı açıklamada, "Şu anda birçok Avrupa takımı transfer için bizimle temas halinde. Çok büyük takımlar da onu istiyor. Oynayabileceği, süre alacağı bir takıma gidecek" ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE, İSPANYA, İTALYA, FRANSA...
Genç futbolcunun ayrılacağı da doğrulayan menajer, "Kesin olan tek şey, bu yaz Danimarka'dan ayrılacak. Leipzig, Salzburg onu istiyor ancak İngiltere, İspanya ve İtalya'dan da talipler var. Ligue 1'den de isteyenler oldu" dedi.
MUHAMMED KUDUS KİMDİR?
2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen Kudus, 1.77 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Kariyerine 2017-18 sezonunda Right to Dream Academy'da başlayan Kudus, daha sonra sırasıyla Nordsjaelland Reserves ve Nordsjaelland takımlarında oynadı.
Kudus bu sezon toplamda çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol üretirken 1 de asist yaptı.
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19 yaşındaki oyuncunun menajeri Jennifer Mendelewitsch yaptığı açıklamada, "Şu anda birçok Avrupa takımı transfer için bizimle temas halinde. Çok büyük takımlar da onu istiyor. Oynayabileceği, süre alacağı bir takıma gidecek" ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE, İSPANYA, İTALYA, FRANSA...
Genç futbolcunun ayrılacağı da doğrulayan menajer, "Kesin olan tek şey, bu yaz Danimarka'dan ayrılacak. Leipzig, Salzburg onu istiyor ancak İngiltere, İspanya ve İtalya'dan da talipler var. Ligue 1'den de isteyenler oldu" dedi.
MUHAMMED KUDUS KİMDİR?
2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen Kudus, 1.77 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Kariyerine 2017-18 sezonunda Right to Dream Academy'da başlayan Kudus, daha sonra sırasıyla Nordsjaelland Reserves ve Nordsjaelland takımlarında oynadı.
Kudus bu sezon toplamda çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol üretirken 1 de asist yaptı.
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