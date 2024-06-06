Fenerbahçe seçiminde kaç oy kullanılacak?

Fenerbahçe'de 46 bin 410 üyenin yapılacak başkanlık seçiminde oy kullanma hakkı bulunuyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe seçiminde kaç oy kullanılacak?
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06 Haziran 2024 11:52
Fenerbahçe Kulübü tarihinin en yüksek katılımlı başkanlık seçimi 3 Haziran 2018'de yapıldı.

21 bin 350 üyenin oy kullandığı o kongrede Ali Koç 16 bin 92 oyla başkan seçilirken, rakibi Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy aldı.

6 yıl önceki seçimde oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 26 bin 2 idi. Şimdi ise bu rakam neredeyse 2'ye katlanmış durumda.

9 bin 375 temsilci üyesi bulunan Fenerbahçe'de, aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı 46 bin 410.

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