Fenerbahçe seçiminde kaç oy kullanılacak?

Fenerbahçe Kulübü tarihinin en yüksek katılımlı başkanlık seçimi 3 Haziran 2018'de yapıldı.
21 bin 350 üyenin oy kullandığı o kongrede Ali Koç 16 bin 92 oyla başkan seçilirken, rakibi Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy aldı.
6 yıl önceki seçimde oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 26 bin 2 idi. Şimdi ise bu rakam neredeyse 2'ye katlanmış durumda.
9 bin 375 temsilci üyesi bulunan Fenerbahçe'de, aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı 46 bin 410.
21 bin 350 üyenin oy kullandığı o kongrede Ali Koç 16 bin 92 oyla başkan seçilirken, rakibi Aziz Yıldırım 4 bin 644 oy aldı.
6 yıl önceki seçimde oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 26 bin 2 idi. Şimdi ise bu rakam neredeyse 2'ye katlanmış durumda.
9 bin 375 temsilci üyesi bulunan Fenerbahçe'de, aidatlarını yatırarak oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı 46 bin 410.
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