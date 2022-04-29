Fenerbahçe Penaltı bekledi, VAR devam dedi!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta sarı-lacivertliler bir pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Sarper Barış Saka VAR ile konuştu ve pozisyonu devam ettirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Penaltı bekledi, VAR devam dedi!
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29 Nisan 2022 21:03
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta 15. dakikada flaş bir an yaşandı.

Sarı lacivertlilerin futbolcusu Diego Rossi, kale önünde ceza sahasına çevrilen topa vurdu ancak savunmada Toşca araya girdi. Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular Gaziantepli futbolcunun topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu.

Kısa bir süre VAR ile konuşan maçın hakemi Sarper Barış Saka pozisyonun penaltı olmadığını belirterek, oyunu devam ettirdi.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği an:


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