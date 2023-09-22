Fenerbahçe Opet yeni sponsoruyla imzaladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile gayrimenkul şirketi arsaVev arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren arsaVev'in logosunun, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularının taytlarında yer alacağı bildirildi.
Açıklamada, sponsorluk anlaşmasının detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren arsaVev'in logosunun, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncularının taytlarında yer alacağı bildirildi.
Açıklamada, sponsorluk anlaşmasının detaylarının daha sonra duyurulacağı belirtildi.