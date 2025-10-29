30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Fenerbahçe Opet, DVTK Huntherm'i farklı geçti!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 113-65 yenerek liderliğini sürdürdü.

calendar 29 Ekim 2025 23:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında sahasında Macaristan temsilcisi DVTK Huntherm'i 113-65 yendi.
 
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçta iyi performans sergileyen sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-13, ikinci çeyreğini 53-26 üstün bitirdi.
 
Etkili performansını ikinci yarıda da sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 88-46 önde tamamladığı maçı, 48 sayı farkla 113-65 kazandı.
 
Bu sonuçla "4'te 4" yapan sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü. Macaristan temsilcisi ise 4. kez mağlup oldu.
 
Süre alan tüm oyuncuların skor ürettiği Fenerbahçe Opet'te Kayla McBride 16, Tilbe Şenyürek 15, Megan Gustafson 14, Alperi Onar ve Bec Allen 11'er, Emma Meesseman, Iliana Rupert ve Julie Allemand 10'ar, Sevgi Uzun 7 sayı, Olcay Çakır 5 sayı, İdil Saçalır ve Tuana Vural 2'şer sayı kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Alperi, 10 asist katkısı vererek "Double-Double" yaptı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
