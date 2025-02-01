Fenerbahçe'nin Ouattara teklifine ret!

Fenerbahçe, Kassoum Ouattara için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Monaco, Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin Ouattara teklifine ret!
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01 Şubat 2025 17:38
Fenerbahçe için Fransa'dan Kassoum Ouattara iddiası gündeme geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, 20 yaşındaki sol bek için Monaco ile temasa geçti.

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncu için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin teklifinde satın alma opsiyonunun ise 9 milyon euro olduğu kaydedildi.

Monaco'nun ise sol bek ve kanatta forma giyebilen Ouattara için Fenerbahçe'den gelen bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Ouattara'nın kulübü Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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