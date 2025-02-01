Fenerbahçe'nin Ouattara teklifine ret!

Fenerbahçe için Fransa'dan Kassoum Ouattara iddiası gündeme geldi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, 20 yaşındaki sol bek için Monaco ile temasa geçti.
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncu için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin teklifinde satın alma opsiyonunun ise 9 milyon euro olduğu kaydedildi.
Monaco'nun ise sol bek ve kanatta forma giyebilen Ouattara için Fenerbahçe'den gelen bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Ouattara'nın kulübü Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, 20 yaşındaki sol bek için Monaco ile temasa geçti.
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncu için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin teklifinde satın alma opsiyonunun ise 9 milyon euro olduğu kaydedildi.
Monaco'nun ise sol bek ve kanatta forma giyebilen Ouattara için Fenerbahçe'den gelen bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Ouattara'nın kulübü Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.