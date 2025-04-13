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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sezon sonu Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, dinamik bir 9 numara arayışında.
Bu doğrultuda gündeme sezon sonu Lille'den ayrılması beklenen Jonathan David ismi geldi.
Dünyanın en büyük kulüplerinin de radarında olan 25 yaşındaki oyuncu için bu hafta hareket başlayacak ve resmi temaslar yapılacak.
İlk olarak David'le teknik direktör Jose Mourinho görüşecek.
YILLIK 7.5 MİLYON EURO
Jose faktörüyle transferde öne geçmeyi planlayan Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri; Arsenal, Barcelona ve Inter...
Üç kulübün de Kanadalı oyuncuya yıllık 5 milyon Euro civarında senelik ücret önereceği Avrupa basınında yer aldı.
Fenerbahçe yönetimi ise; Jonathan David'e 7.5 milyon Euro yıllık maaş, imza parası ve artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planlıyor.
David'i ikna etmek için tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe, bu transferle dünyada ses getirmek istiyor.
FENERBAHÇE'YE GOLÜ VAR
Fenerbahçe ile Lille, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştı. İki maçta da forma giyen David, Kadıköy'deki mücadeleyi uzatmaya götüren golü kaydetmişti.
PERFORMANSI
David, Lille'le bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. 3 bin 442 dakika sahada kalan Kanadalı oyuncu, 23 gol attı, 10 kez de asist yaptı.
Sezon sonu Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, dinamik bir 9 numara arayışında.
Bu doğrultuda gündeme sezon sonu Lille'den ayrılması beklenen Jonathan David ismi geldi.
Dünyanın en büyük kulüplerinin de radarında olan 25 yaşındaki oyuncu için bu hafta hareket başlayacak ve resmi temaslar yapılacak.
İlk olarak David'le teknik direktör Jose Mourinho görüşecek.
YILLIK 7.5 MİLYON EURO
Jose faktörüyle transferde öne geçmeyi planlayan Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri; Arsenal, Barcelona ve Inter...
Üç kulübün de Kanadalı oyuncuya yıllık 5 milyon Euro civarında senelik ücret önereceği Avrupa basınında yer aldı.
Fenerbahçe yönetimi ise; Jonathan David'e 7.5 milyon Euro yıllık maaş, imza parası ve artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planlıyor.
David'i ikna etmek için tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe, bu transferle dünyada ses getirmek istiyor.
FENERBAHÇE'YE GOLÜ VAR
Fenerbahçe ile Lille, sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştı. İki maçta da forma giyen David, Kadıköy'deki mücadeleyi uzatmaya götüren golü kaydetmişti.
PERFORMANSI
David, Lille'le bu sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. 3 bin 442 dakika sahada kalan Kanadalı oyuncu, 23 gol attı, 10 kez de asist yaptı.