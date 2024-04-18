Fenerbahçe Kadıköy'de bambaşka

Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı Avrupa kupası maçlarında başarılı bir performans sergiledi.
7 MAÇTA 6 GALİBİYET
Kadıköy'de 7 kez Avrupa sınavına çıkan Fenerbahçe 6 galibiyet elde etti. Temsilcimiz tek yenilgisini Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.
Fenerbahçe evindeki 7 maçta 23 gol atarken kalesinde 5 gole engel olamadı. Sarı-lacivertli takım UEFA Konferans Ligi'nde 18. maçını oynayacak.
Bu kupada çıktığı 17 maçta 11 galibiyet alan temsilcimiz 6 müsabakadan yenilgiyle ayrılırken, yediği 23 gole karşılık rakip filelere 43 gol gönderdi.
TADIC, BATSHUAYI VE İRFAN 17 GOL ATTI
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin bu sezon en skorer oyuncuları 6'şar golle Michy Batshuayi ve Dusan Tadic oldu. Sarı-lacivertli takımın hücumdaki en önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci de 5 kez rakip ağları havalandırdı.
Üç oyuncu toplamda 17 gol kaydetti. Olympiakos ile geçen hafta oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerine Tadic ve İrfan Can imza atmıştı. Kaptan Edin Dzeko ise 4 golle takımına katkı sağladı.
7 MAÇTA 6 GALİBİYET
Kadıköy'de 7 kez Avrupa sınavına çıkan Fenerbahçe 6 galibiyet elde etti. Temsilcimiz tek yenilgisini Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibi karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.
Fenerbahçe evindeki 7 maçta 23 gol atarken kalesinde 5 gole engel olamadı. Sarı-lacivertli takım UEFA Konferans Ligi'nde 18. maçını oynayacak.
Bu kupada çıktığı 17 maçta 11 galibiyet alan temsilcimiz 6 müsabakadan yenilgiyle ayrılırken, yediği 23 gole karşılık rakip filelere 43 gol gönderdi.
TADIC, BATSHUAYI VE İRFAN 17 GOL ATTI
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin bu sezon en skorer oyuncuları 6'şar golle Michy Batshuayi ve Dusan Tadic oldu. Sarı-lacivertli takımın hücumdaki en önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci de 5 kez rakip ağları havalandırdı.
Üç oyuncu toplamda 17 gol kaydetti. Olympiakos ile geçen hafta oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerine Tadic ve İrfan Can imza atmıştı. Kaptan Edin Dzeko ise 4 golle takımına katkı sağladı.
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