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Fenerbahçe ile Yakın Doğu kupa için karşılaşacak

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 11 kezle Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en fazla kazanan takım unvanına sahip. Kupayı üst üste 6 kez kazanan tek takım olan Galatasaray'ın müzesinde 8 kupa bulunuyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe ile Yakın Doğu kupa için karşılaşacak
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26 Aralık 2017 12:48
Basketbolda 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası çarşamba günü Gaziantep'te sahibini bulacak. 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile play-off finalisti Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Karataş Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe, yarın yapacağı maçla 19. kez bu organizasyonda yer alarak en fazla final oynayan takım olma unvanını sürdürürken, Yakın Doğu Üniversitesi ise ilk kez kupa mücadelesi verecek. 



- Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı 

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kezle en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ı 1998-1999 sezonunda yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek kupayı aldı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

2003-2004'te Erdemirspor, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupada mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, kupa sayısını 11'e çıkardı. 

- Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon oldu 

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götüren Galatasaray, kupayı 6 kez üst üste kazanan tek takım olarak öne çıkıyor.

Kupanın düzenlendiği ilk sezon olan 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda rekor kırdı.

Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ile finalde karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, 8. kupasını müzesine götürdü. 

- Diğer şampiyonlar 

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 4 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda kupayı müzesine götürdü. 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek, kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor ilk kez bu kupada mutlu sona ulaştı.

Kupada geçen sezon da Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi yenerek kupanın sahibi oldu. 

- Kupanın finalistleri ve şampiyonları 

Daha önce 24 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın finalistleri ve şampiyonları şöyle:

   Sezon              Şampiyon              Finalist
1992-1993 Galatasaray BOTAŞ Spor
1993-1994 Galatasaray BRİSA Spor
1994-1995 Galatasaray Fenerbahçe
1995-1996 Galatasaray BRİSA Spor
1996-1997 Galatasaray BOTAŞ Spor
1997-1998 Galatasaray BRİSA Spor
1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray
1999-2000 Fenerbahçe Galatasaray
2000-2001 Fenerbahçe BOTAŞ Spor
2001-2002 BOTAŞ Spor Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ Spor Erdemirspor
2003-2004 Fenerbahçe Erdemirspor
2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş
2005-2006 Beşiktaş  Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe Beşiktaş Cola Turka
2007-2008 Galatasaray Fenerbahçe
2008-2009 Mersin Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe Galatasaray Medical Park
2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe Galatasaray
2012-2013 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank
2013-2014 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank
2014-2015 Fenerbahçe  Galatasaray
2015-2016 Hatay Büyükşehir Belediyespor  Fenerbahçe
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