Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 396. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de 8 Ocak Pazar günü yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.
- Ligde 131. sınav
Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.
- Son 10 resmi maç
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.
Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.
- Ligde 131. sınav
Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.
- Son 10 resmi maç
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.
Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (FB-GS)
|22.10.2017
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|17.03.2018
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|02.11.2018
|Türk Telekom
|Süper Lig
|2-2
|14.04.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|28.09.2019
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|23.02.2020
|Ülker
|Süper Lig
|1-3
|27.09.2020
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|06.02.2021
|Ülker
|Süper Lig
|0-1
|21.11.2021
|Nef
|Süper Lig
|1-2
|10.04.2022
|Ülker
|Süper Lig
|2-0
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