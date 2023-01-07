Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 396. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de 8 Ocak Pazar günü yapacakları derbiyle tarihte 396. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 396. randevu
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07 Ocak 2023 16:36
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de 8 Ocak Pazar günü yapacakları derbiyle tarihte 396. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 395 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

- Ligde 131. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 65. sezonu oynanan lig tarihinde 130 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

- Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide her iki takım da rakip fileleri 8'er kez havalandırdı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)  
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0  
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0  
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2  
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1  
28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0  
23.02.2020 Ülker Süper Lig 1-3  
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0  
06.02.2021 Ülker Süper Lig 0-1  
21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2  
10.04.2022 Ülker Süper Lig 2-0

 

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