Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Yılmaz Bal'ın yönetimindeki Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 45+5. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.Hatayspor'un tek golünü ise 33. dakikada Bilal Boutobba attı.Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 90+6'da penaltı atışından yararlanamadı.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 39'a yükseltirken, Hatayspor 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.1- Galatasaray (47)2- Fenerbahçe (39)18- Hatayspor (9)Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları ikas Eyüpspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürdü.ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de forma giyen Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çeken Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerlerine Levent Mercan ve Edin Dzeko'yu Hatayspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.Hatayspor karşısında kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Levent Mercan'dan oluşturdu.Orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues'i bozmayan Mourinho, kenarlarda Filip Kostic ile Dusan Tadic'e şans verdi. 61 yaşındaki teknik adam, hücumda da Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye oynattı.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Yiğit Emir ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı Çaykur Rizespor ve Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna giren Levent, sezon içinde Zenit ile oynanan hazırlık maçında etkili bir performans ortaya koymuş ve bir de gol atmıştı.Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın kadroda yer almadı.Sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Livakovic ve Oğuz, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.Teknik direktör Mourinho, Hatayspor karşısında her 2 oyuncuyu da görevlendirmedi.Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek'in yanı sıra ağrısı olduğu belirtilen Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 6 maç sonra kadroya dahil edildi.Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 44 gün sonra formasına kavuştu.Mert Hakan Yandaş, ligin 13. haftasındaki Kayserispor maçında forma giydikten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 lig ve 2 Avrupa Ligi maçını kaçırdı.Sezon boyunca tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor maçına fazla ilgi göstermedi.Ülker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti.Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı.Hatayspor maçı öncesinde Ülker Stadı'nda Ferdi Tayfur'un "Bana sor" ve "Ben de özledim ben de" parçaları çalındı.Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik etti.Maçın 5. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşun direğe takılması sonrası Fenerbahçe, bu sezon toplamda 10. kez direklere takılmış oldu.Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde en fazla şutu direkten dönen takım olma ünvanını korumuş oldu.Öte yandan Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 7 maçta en az 1 şutu direkten dönmüş oldu.Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 1-0 öne geçti. Tadic'in kaptığı topta başlayan hızlı hücumda Dzeko tek pasla En-Nesyri'yi gördü, Faslı golcü sağ ayağıyla ceza alanı içinden topu ağlara gönderdi.Maçın 22. dakikasında Fenerbahçe, Filip Kostic ile gole çok yaklaştı. Fred'in sağ çaprazdan yaptığı ortada topla arka direkten buluşan Kostic'in kale ağzından yaptığı vuruşu kaleci Erce yüzüyle kurtardı.Maçın 33. dakikasında Hatayspor skoru 1-1'e getirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Bilal Boutobba'nın vuruşu Levent Mercan'a çarptı ve ağlarla buluştu.Maçın 45+5. dakikasında Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Kostic'in sol kanattan yaptığı sert orta sonrası yaşanan karambolde topu önünde bulan Youssef En-Nesyri, düzgün bir kafa vuruşu ile durumu 2-1'e getirdi.İlk yarının son anlarında Hatayspor'da Vincent Aboubakar yaklaşık 65 metreden kaleyi yokladı. Oldukça yükseğe çıkan top, kale hizasına yaklaştığında kaleye doğru yöneldi ve az farkla üst ağlarda kaldı.Youssef En-Nesyri, son maçlarda formunu bulmaya başladı.Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 5 gole imza atan En-Nesyri, ligdeki 8. golüne ulaşmış oldu.Fenerbahçe'nin oynadığı Başakşehir maçında 2 gol atarak yıldızlaşan En-Nesyri, Eyüpspor'a 1 ve Hatayspor'a da 2 gol atarak formunu yükseltmiş oldu.Öte yandan Faslı yıldız, 2019 yılından bu yana ilk kez ligde 3 maç üst üste gol attı.Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maç öncesi yönetim aleyhinde ve Galatasaray aleyhinde tezahüratlarda bulundu.Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu.Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri "Ali Koç istifa" pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü.Fenerbahçeli taraftarlar arasında istifa tezahüratları sonrasında tartışma yaşandıAyrıca Hatayspor'un Kadıköy'de skoru 1-1'e getirmesinin ardından tribünler büyük bir tepki ile "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.Youssef En-Nesyri'nin golü ile 45+5'te 2-1 öne geçen Fenerbahçe'de tribünler golün coşkusunu yaşamasına rağmen gol anonsu öncesinde yeniden "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.Maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray'a yönelten Fenerbahçe tribünleri, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundu.Fenerbahçe'de maçın 55. dakikasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü.Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek de sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında forma giyemeyecek.Maçın 76. dakikasında Dusan Tadic yerini Sebastian Szymanski'ye bıraktı. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı Dusan Tadic'i ıslıkla protesto ederken, bir kısmı destek tezahüratında bulundu.Maçın 84. dakikasında Fred ile Vincent Aboubakar arasında bir tartışma yaşandı. Aboubakar'ın kendisine kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fred ve Aboubakar, sarı kartla cezalandırıldı.Maçın kalan kısmında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.5. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vurdu. Kale direğine çarpan meşin yuvarlak yandan auta çıktı.11. dakikada Tadic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko, soldan atağa katılan Kostic'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan dışarı gitti.24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fred, kale sahasına hareketlenen Kostic'e ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Erce gole izin vermedi. Dönen topu kapan Levent Mercan, arka direğe ortasına yaptı. Dzeko'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.45+1. dakikada Tadic'in ortasında Hatayspor'un uzaklaştırmak istediği top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcu, kaleci İrfan Can'ın önde olduğunu görüp kendi yarı sahasından uzun mesafeli şut denedi, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.49. dakikada soldan kazanılan korner atışında Kostic kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kaleci Erce'den dönen top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.58. dakikada Fred'in pasıyla topla buluşan Dzeko, savunma arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Erce'yi geçemedi.90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Djiku'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan En-Nesyri, kale sahasına ortaladı. Bu pozisyonda Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kalırken, VAR uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu saha kenarında izleyip penaltı noktasını gösterdi.90+6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.90+7. dakikada sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko'nun kale sahasına yaptığı ortada Szymanski zor pozisyonda vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Erce kornere gönderdi.