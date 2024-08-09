Fenerbahçe'den Ferdi kararı: Yeni sözleşme

Premier Lig ekiplerinin yakından takip ettiği Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
FERDİ SATILMAYACAK
Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon euro'yu bulan bir rakamla sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken gözler oyuncunun vereceği karara çevrildi. Daha önce 25 milyon euro'luk önerileri kabul etmeyen ve 35 milyon euro limit belirleyen yönetim, bu teklife rağmen Ferdi'yi takımda tutmanın planlarını yapıyor.
MENAJERİ SÖZ VERDİ
Ancak bu aşamada genç yıldız belirleyici olacak. Kariyerini İngiltere'de sürdürme hedefi olan 24 yaşındaki futbolcunun, yönetimle yapacağı görüşme sonrası tavrını netleştireceği ifade edildi. Oyuncunun menajerinin ise Ferdi Kadıoğlu'na iki yıl Brighton'da forma giydikten sonra daha büyük bir kulübe transfer sözü verdiği ileri sürüldü.
5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME YOLDA
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübün, milli yıldıza 5 yıllık yeni bir anlaşma teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Yönetim bu yeni teklif ile oyuncunun da alacağı rakamda büyük zam yapmayı planlıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.
FERDİ SATILMAYACAK
Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon euro'yu bulan bir rakamla sarı-lacivertlilerin kapısını çalarken gözler oyuncunun vereceği karara çevrildi. Daha önce 25 milyon euro'luk önerileri kabul etmeyen ve 35 milyon euro limit belirleyen yönetim, bu teklife rağmen Ferdi'yi takımda tutmanın planlarını yapıyor.
MENAJERİ SÖZ VERDİ
Ancak bu aşamada genç yıldız belirleyici olacak. Kariyerini İngiltere'de sürdürme hedefi olan 24 yaşındaki futbolcunun, yönetimle yapacağı görüşme sonrası tavrını netleştireceği ifade edildi. Oyuncunun menajerinin ise Ferdi Kadıoğlu'na iki yıl Brighton'da forma giydikten sonra daha büyük bir kulübe transfer sözü verdiği ileri sürüldü.
5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME YOLDA
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra sarı-lacivertli kulübün, milli yıldıza 5 yıllık yeni bir anlaşma teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi. Yönetim bu yeni teklif ile oyuncunun da alacağı rakamda büyük zam yapmayı planlıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.