18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Fenerbahçe'den Edson Alvarez operasyonu!

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu. Sarı-lacivertli yönetim, 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Meksikalı orta saha oyuncusuyla ilgili kararını verdi.

calendar 18 Kasım 2025 10:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Edson Alvarez operasyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ligde son 4 maçını kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olarak dikkat çekti. Çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Edson Alvarez oldu.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU


Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi West Ham United forması giyen Meksikalı orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu, İsmail Yüksek ile gösterdiği performansla birlikte kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.

YÖNETİM BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde West Ham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez'in bonservisini almak için harekete geçti.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli yetkililer, 22 milyon Euro'luk opsiyonu 20 milyon Euro'nun altına çekmek istiyor. Sıkı pazarlıklar devam ediyor.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.