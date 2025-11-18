Fenerbahçe'den Edson Alvarez operasyonu!

Ligde son 4 maçını kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olarak dikkat çekti. Çok sayıda yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Edson Alvarez oldu.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi West Ham United forması giyen Meksikalı orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu, İsmail Yüksek ile gösterdiği performansla birlikte kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi oldu.
YÖNETİM BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde West Ham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez'in bonservisini almak için harekete geçti.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli yetkililer, 22 milyon Euro'luk opsiyonu 20 milyon Euro'nun altına çekmek istiyor. Sıkı pazarlıklar devam ediyor.
