Fenerbahçe'de Vitor Pereira baskısı!

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 maçta beklentilerin bir hayli altında kaldı. Bu süre içerisinde Fenerbahçe ; Trabzonspor , Alanyaspor ve Konyaspor karşısında sahadan boynu bükük ayrıldı. Sonrasında ise Kayserispor ile oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Kanarya'nın hocası Vitor Pereira, üst üste alınan kötü sonuçlarla birlikte sistemi değiştirdi, Mesut Özil önderliğinde Galatasaray derbisini kazandı. Fakat Sarı-Lacivertli ekipte sevinç kısa sürdü. Önce UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos mücadelesi 1-0 kaybedildi, 90 dakika boyunca tek bir isabetli şut bile çekilemezken, gruptan çıkma şansı yitirildi. Son olarak da Pereira'nın öğrencileri, Göztepe karşısına çıktı.



Pereira için baskı...



Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede beraberlik golünü buldu fakat zafere uzanamadı. İzmir ekibi karşısında yaşanan puan kaybının ardından Kanarya'da yeniden moraller düştü. Teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği de merak konusu olurken, yönetim içerisinde Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılması konusunda baskının başladığı öğrenildi.







