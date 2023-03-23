Fenerbahçe'de transfer için dev plan

Ara transfer döneminde forvet transferini gündemine alıp listeyi sürekli genişleten Fenerbahçe'de yeni adaylar belirdi.



Bunlardan ilki sezon başında da adı uzun süre sarı lacivertli takımla anılan Andrea Belotti olurken, diğer adaysa Anthony Martial...



Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki Belotti ile yeniden temasa geçilme kararı alındı.



Yaz döneminde Fenerbahçe'ye transferi için "Sürprizler olabilir" diyerek açık kapı bırakan Belotti'yi bonservis ödemeden kadroya katmak isteyen sarı lacivertli kurmayların teklif hazırlığını 1 ay içinde tamamlayıp İtalyan forvetle temasa geçmeyi düşündüğü belirtildi.



B PLANI MARTIAL



Manchester United'dan Anthony Martial ise B planında alternatif isim olarak listeye yazıldı.



Bu sezon İngiliz ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Fransız golcü için de rakam hazırlığı yapılacağı ve sezonun bitimiyle Manchester ekibiyle masaya oturulacağı kaydedildi.



Sözleşmesinde son 1 yıla girecek olan 1.81 boyundaki forvetin makul bir rakama bitirilmeye çalışacağı ifade edildi.





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