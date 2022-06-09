Hemen her gün farklı bir oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bunlara eklenen son isim Tiquinho Soares oldu.
Yunan basınında çıkan haberlere göre Olympiakos'un golcüsü, menajerler tarafından Sarı- Lacivertliler'e önerildi.
31 yaşındaki oyuncunun Kırmızı-Beyazlılar'dan ayrılmak istediği belirtildi. Yönetim ise üst düzey bir forvet transfer etmeyi planladığı için bu öneriyi şimdilik değerlendirmeye almadı. Tiquinho, geçen sezon 47 resmi maçta 14 gol atmıştı.
Yunan basınında çıkan haberlere göre Olympiakos'un golcüsü, menajerler tarafından Sarı- Lacivertliler'e önerildi.
31 yaşındaki oyuncunun Kırmızı-Beyazlılar'dan ayrılmak istediği belirtildi. Yönetim ise üst düzey bir forvet transfer etmeyi planladığı için bu öneriyi şimdilik değerlendirmeye almadı. Tiquinho, geçen sezon 47 resmi maçta 14 gol atmıştı.