Hemen her gün farklı bir oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bunlara eklenen son isim Tiquinho Soares oldu.



Yunan basınında çıkan haberlere göre Olympiakos'un golcüsü, menajerler tarafından Sarı- Lacivertliler'e önerildi.



31 yaşındaki oyuncunun Kırmızı-Beyazlılar'dan ayrılmak istediği belirtildi. Yönetim ise üst düzey bir forvet transfer etmeyi planladığı için bu öneriyi şimdilik değerlendirmeye almadı. Tiquinho, geçen sezon 47 resmi maçta 14 gol atmıştı.



