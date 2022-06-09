Fenerbahçe'de son iddia: Tiquinho!

Olympiakos'un golcüsü Tiquinho Soares'in menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de son iddia: Tiquinho!
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09 Haziran 2022 12:30
Hemen her gün farklı bir oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Bunlara eklenen son isim Tiquinho Soares oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre Olympiakos'un golcüsü, menajerler tarafından Sarı- Lacivertliler'e önerildi.

31 yaşındaki oyuncunun Kırmızı-Beyazlılar'dan ayrılmak istediği belirtildi. Yönetim ise üst düzey bir forvet transfer etmeyi planladığı için bu öneriyi şimdilik değerlendirmeye almadı. Tiquinho, geçen sezon 47 resmi maçta 14 gol atmıştı. 

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