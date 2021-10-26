Fenerbahçe'de savunma performansında alarm

Oynadığı son 10 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe'de savunma performansı alarm vermeye başladı.



Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye oynattığı sistemde en güvendiği özelliği savunmasının sağlamlığıydı. Öyle ki sezonun ilk 5 resmi maçının 4'ünde kalesini gole kapatan ve sadece 2 kez gol yiyen Fenerbahçe'de bütün övgüler savunmaya geliyordu.



Ancak son 10 maçta işler tam tersini döndü.



KRAFT GİTTİ, GOLLER GELDİ



Fenerbahçe'nin kalesini gole kapatamamasının en önemli etkenlerinden birisi de tabii ki Altay Bayındır'ın düşen performansı oldu.



Son haftalarda kurtardıklarıyla değil yediği hatalı gollerle ön plana çıkan Altay'ın performans düşüşündeki en önemli etken kaleci antrenörü Michael Kraft'la yolları ayrılması.



Eylül ayındaki milli arada Kraft'la yolların ayrıldığı açıklandı. O ana kadar 5 maçın 4'ünde gol yemeyen Altay, Alman antrenör gittikten sonra 9 maçta da kalesinde gol gördü. Son karşılaşmada ise Berke Özer kalesine gelen 2 topta da gole mani olamadı.



KOPYA GOLLER



Rakiplerin artık Portekizli teknik adamın savunma sistemini de çözdüğü son maçlarda yenilen benzer gollerle de ortaya çıktı.



Başakşehir, Antwerp ve Alanyaspor'un attığı ilk goller birbirinin kopyası olarak gerçekleşti.



Antwerp ve Alanyaspor'un korner organizasyonuyla attığı ikinci gollerdeki diziliş hatası da birbirinin benzeri iki golü sarı-lacivertli filelerden çıkmasına neden oldu.



KİM VE SZALAİ YIPRANDI



Sezon başından bu yana milli maçlar dahil 20'ye yakın resmi karşılaşmaya çıkan Kim Min Jae ve Atila Szalai'de de yorgunluk belirtileri ortaya çıkmaya başladı.



Takımın savunmadaki bütün yükün iki oyuncuya binmesi de hataları getiriyor. Özellikle Szalai savunma arkasına atılan toplarda yavaş kalarak rakiplerin pozisyona girmesine sebebiyet verdi. Atila'nın bu olumsuz özelliği Alanyaspor'un attığı ilk golde de ortaya çıktı.



SON 5 MAÇTA ORAN 2.2



Fenerbahçe özellikle son 5 maçta kalesinde çok fazla gol gördü.



Ligde Kasımpaşa'dan 1, Trabzonspor'dan 3, Alanyaspor'dan ise 2 gol giyen sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ise Olimpiakos'a 3, Antwerp'e ise 2 gol şansı verdi. Bu dönemde maç başına ortalama 2.2 gol yiyen Fenerbahçe'nin bir diğer kötü istatistiği ise Kadıköy'de kalesini rahat gole açması oldu.



Bu 5 maçın 4'ünü Kadıköy'de oynayan Fenerbahçe kalesinde 10 gol gördü. Fenerbahçe, sezon başındaki Antalyaspor ve Helsinki maçları dışında da Kadıköy'de kalesini gole kapatamadı.





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