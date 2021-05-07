Fenerbahçe'de Samatta ve Serdar Aziz kadroda yok

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak olan Fenerbahçe'nin maç kafilesi belli oldu.
Sarı - lacivertlilerde Serdar Aziz ve Mbwana Samatta maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Ankaragücü maçının kamp kadrosunda yer aldı.
Kadroda yoklar:
Altay Bayındır
Samatta
Serdar Aziz
Sadık Çiftpınar
Nazım Sangare
Diego Perotti
Sinan Gümüş
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Sarı - lacivertlilerde Serdar Aziz ve Mbwana Samatta maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Ankaragücü maçının kamp kadrosunda yer aldı.
Kadroda yoklar:
Altay Bayındır
Samatta
Serdar Aziz
Sadık Çiftpınar
Nazım Sangare
Diego Perotti
Sinan Gümüş
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i