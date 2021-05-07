Fenerbahçe'de Samatta ve Serdar Aziz kadroda yok

Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Samatta ve Serdar Aziz kadroda yok
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07 Mayıs 2021 16:22
Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak olan Fenerbahçe'nin maç kafilesi belli oldu.

Sarı - lacivertlilerde Serdar Aziz ve Mbwana Samatta maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Ankaragücü maçının kamp kadrosunda yer aldı.

Kadroda yoklar:

Altay Bayındır
Samatta
Serdar Aziz
Sadık Çiftpınar
Nazım Sangare
Diego Perotti
Sinan Gümüş

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i





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