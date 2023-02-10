Süper Lig'de ara transfer döneminin uzatılması sonrası Fenerbahçe Yönetimi, kadroyu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus da Süper Lig'e verilen aranın uzaması nedeniyle oyuncularının maç ritmini korumak istiyor.Kahramanmaraş'ta birkaç saat arayla gerçekleşen iki büyük deprem, 10 şehrimizde yıkıma neden oldu. Tüm Türkiye, afetzedeler için seferber olurken, ülke çapında tüm spor organizasyonları ve faaliyetleri de durduruldu. Türkiye Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, bu hafta sonu oynanacak maçların 1 hafta ertelendiğini duyurmuştu. Fakat TFF'den yeni açıklama geldi. Maçların 3-4 mart tarihlerinden itibaren oynanmasına karar verildi. Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu Jorge Jesus, bu nedenle antrenman programını baştan aşağı yenilemek için kolları sıvadı.Fenerbahçe'de normal program, peş peşe maçlar oynandığı için daha çok taktik ağırlıklıydı. Ancak yeni idman takviminde fiziksel ve kondisyon temelli programların daha çok olacağı öğrenildi. Jorge Jesus, öğrencilerinin maç ritmini korumak istiyor. Bu nedenle antrenmanlarda bol bol çift kale mücadelelerin oynanacağı kaydedildi. Ayrıca U19 takımıyla da hazırlık karşılaşmaları oynanacağı belirtildi. Portekizli teknik adamın hafta sonu için takıma izin vermesi, pazartesiden itibaren ise temponun artması bekleniyor.Fenerbahçe, iznin ardından çalışmalara başlamak için dün Samandıra'da toplandı. Sabah yapılan antrenmanın öncesinde futbolcular, teknik ve idari heyet personeli sahanın ortasında bir araya geldi.Sarı-Lacivertliler, Kahramanmaraş merkezli depremdenetkilenen10şehrimizedestek olmak amacıyla, "FenerbahçeSpor Kulübü; Ülkemizinbaşı sağolsun" pankartının önünde poz verdi. Ardındanhaftanınilk çalışması, moralsiz ve üzgünbir ortamda gerçekleştirildi.