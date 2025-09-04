04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de milli ara sonrası yeni düzen!

Milli aranın ardından Fenerbahçe'de orta saha tamamen yenilenecek. Asensio'nun gelişi kurguyu değiştirirken, Alvarez veya İsmail'in yanında yeni bir 8 numaranın görev yapması planlanıyor. Yönetim, transfer için girişimlerini sürdürüyor.

calendar 04 Eylül 2025 11:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de milli ara sonrası yeni düzen!
Fenerbahçe'de milli aradan sonra orta saha dizilişi büyük ölçüde değişecek.

Teknik heyet, son haftalarda Sebastian Szymanski ve Fred'in performanslarında düşüş gözlemledi. Kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat'ın da ayrılığı, planlamaları doğrudan etkiledi.

ASENSIO ETKİSİ


Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Marco Asensio'nun takıma katılması, dengeleri tamamen değiştirdi. İspanyol futbolcunun ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olacağı öğrenilirken, 8 numara pozisyonunda ise Edson Alvarez veya İsmail Yüksek'in görev alması bekleniyor. Yönetim, Fred'in yanına merkez orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu hamlenin en önemli nedeni, takımın gelecek dönemde sergilemek istediği tempolu oyun.

HEDEF: DAHA HIZLI FUTBOL

Yeni sezonda oyunu hızlandırmak ve daha fazla gol pozisyonuna girmek isteyen Fenerbahçe, orta saha revizyonunu bu hedef doğrultusunda planlıyor. Takıma verilen iznin ardından antrenmanlarda yeni düzen üzerinde durulacağı, milli aradan sonra oynanacak ilk maçta bu planın sahaya yansıtılacağı ifade edildi.  

 
SON HABERLER
  • KL
