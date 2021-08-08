Fenerbahçe'de Mesut Özil hırs küpü!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Mesut Özil, 2021-2022 öncesi umut saçıyor.
Hazırlık karşılaşmalarındaki performansıyla teknik heyetten tam puan alan M10, idmanlarda da gençlere taş çıkarıyor.
Hırslı ve mücadelesiyle antrenmanlarda öne çıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın da çalışmalarda kendisinden istediklerini harfiyen yerine getiriyor.
Hazırlık karşılaşmalarındaki performansıyla teknik heyetten tam puan alan M10, idmanlarda da gençlere taş çıkarıyor.
Hırslı ve mücadelesiyle antrenmanlarda öne çıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın da çalışmalarda kendisinden istediklerini harfiyen yerine getiriyor.