Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Frey'e adım attırmadı

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae Anterp karşısında da yine çok iyi bir maç çıkarttı. Savunmanın göbeğinde oynayan Kim Min-Jaei, Antwerp'in hücumcularına kelimenin tam anlamıyla göz açtırmadı.Frey'e adım attırmayan 24 yaşındaki stoper, girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Kim, 4 top kaptı, 5 atak uzaklaştırdı ve 1 pas arası yaptı.Güney Koreli yıldız , ilk ayrıdaki bir kornerde ise gole çok yaklaştı. Kim, yapılan ortaya iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.