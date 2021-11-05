Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Frey'e adım attırmadı

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Antwerp maçında rakip takımın hücumcularına göz açtırmadı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Frey'e adım attırmadı
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05 Kasım 2021 14:02
Min-Jae Kim
Min-Jae Kim
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae Anterp karşısında da yine çok iyi bir maç çıkarttı. Savunmanın göbeğinde oynayan Kim Min-Jaei, Antwerp'in hücumcularına kelimenin tam anlamıyla göz açtırmadı.

Frey'e adım attırmayan 24 yaşındaki stoper, girdiği 8 ikili mücadelenin 7'sini kazandı. Kim, 4 top kaptı, 5 atak uzaklaştırdı ve 1 pas arası yaptı.

Güney Koreli yıldız , ilk ayrıdaki bir kornerde ise gole çok yaklaştı. Kim, yapılan ortaya iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı. 

 

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