Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!

Beşiktaş derbisinde alınan yenilgi sonrası Mourinho'ya tepki büyürken, Fenerbahçe yönetimi Portekizli teknik adamla yola devam kararını yeniden gözden geçiriyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!
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06 Mayıs 2025 10:43

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin ardından, Jose Mourinho'ya yönelik eleştiriler zirve yaptı.

Kayserispor maçında başlayan "istifa" tezahüratları, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası daha da şiddetlendi. Sezon başında büyük umutlarla getirilen Portekizli teknik adamın geleceği, yönetim içinde yeniden değerlendirmeye alındı. 

KARARSIZLIK KRİZİ

Mourinho'nun en çok eleştirildiği konuların başında sürekli değişen sistem ve oyuncu tercihleri geliyor. Sezonu 4-2-3-1 dizilişiyle açan Fenerbahçe, 2025'te 3-4-1-2 sistemine geçti. Bu değişken yapı, takımda istikrarsızlığa neden oldu. Mourinho, ligde sadece bir kez üst üste aynı 11'le sahaya çıktı.

TARTIŞMALI DEMEÇLER

Galatasaray derbisi öncesinde "sıradan bir maç" açıklaması yapan Mourinho, o karşılaşmanın kaybedilmesinin ardından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Sezon boyunca Türk futboluna dair yaptığı yorumlar ve Süper Lig'e dair negatif ifadeleri de camiada tepki topladı. 

YERLİLER GÖZDEN DÜŞTÜ 

Geçtiğimiz sezonun yıldız ismi İrfan Can Kahveci bu sezon adeta kulübeye mahkum oldu. Sadece 13 maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı verebildi. Cengiz Ünder gönderildi, Cenk Tosun ise yeterli şansı bulamadı.

TRANSFER İDDİALARI DİKKAT DAĞITTI

Mourinho'nun sezon içinde İngiltere ve Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı haberleri, hem kendi motivasyonunu hem de takımın dengesini olumsuz etkiledi. 

KADIKÖY AVANTAJINI KULLANAMADI 

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de oynadığı son dört iç saha maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Ligde 75 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, sezon boyunca ilk 4'te yer alan rakiplerine karşı maç kazanamadı. Ayrıca çıktığı 5 derbinin 4'ünü kaybetti.

TARİHE GEÇEN KÖTÜ DERBİ KARNESİ

Jose Mourinho, Joachim Löw'den bu yana Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı oynadığı ilk iki maçı kaybeden ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray'a da karşı galibiyet alamadan sezonu tamamladı. Taraftarın tepkisi her geçen gün daha da artıyor. 

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