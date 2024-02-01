Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Dzeko'dan vazgeçmiyor!

'de İsmail Kartal'ın dört haftadır gol atamayan yıldızı'ya güveni tam...36 resmi maçta 101 gole ulaşan Fenerbahçe, Avrupa'nın en golcü takımı durumunda. Ancak bir de gerçek var ki İsmail Kartal'ın öğrencileri son dört beş lig maçında ortalamasının çok altında olacak şekilde beş gol atabildi. Bunda santrforların özellikle de Edin Dzeko'nun gol kaçırmasının etkisi büyüktü. Boşnak yıldız dört haftadır gol atamıyor ama İsmail Kartal onu değiştirmeyi yine de düşünmüyor.İsmail Kartal, Edin Dzeko'yudiyerek övüyor. Bunu maç analizleri de onaylıyor. Dzeko; hücum aksiyonlarında, sırtı dönük oyunda, pas opsiyonlarında, kanat aksiyonlarında ve merkezde çok önemli roller üstleniyor. 1.92'lik boyunu da iyi kullanan, 37 yaşında olmasına rağmen kendini hazır tutan Dzeko, goleri ve asistlerine ek olarak, top saklıyor, hava toplarını alıyor ve oyunu rahatlatıyor.Yoğun maç temposu nedeniyle Edin Dzeko'ya, fiziksel ve mental yorgunluktan en az şekilde etkilenmesi için özel bir program uygulanıyor. 37 yaşındaki golcüyü aktif dinlenme antrenmanlarıyla maçlara hazırlanıyor. Dzeko da her antrenman sonrası ve öncesinde yarım saat sakatlık önleyici program uyguluyor.Boşnak golcü, Süper Lig'de 16 gol, 4 asist üretti; toplamda 20 gol ve 7 asiste imza attı.