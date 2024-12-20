Fenerbahçe'de gözler Dzeko ve En-Nesyri'de!

Fenerbahçe'de Eyüp maçında gözler yine takımın iki golcüsü Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'de olacak.



Sarı-Lacivertliler'e bu sezon aynı anda attıkları gollerle 13 puan kazandıran ikili, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu maçta da en büyük kozu olacak.



Neysri, son Başakşehir maçında sonradan oyuna girmesine rağmen 2 kez ağları havalandırmıştı. Dzeko da bu maçta takımının ilk golünü atmıştı.



EN SKORERİ KAPTAN



Jose Mourinho'nun bugün En-Nesyri ile maça başlaması, Dzeko'yu da oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcı, sürpriz yaparak çift santrforla da maça başlayabilir.



Kaptan Edin Dzeko, şu ana kadar attığı 9 golle, Fenerbahçe'nin en skorer ismi ve krallık yarışında da Krzysztof Piatek ile Simon Banza'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. En-Nesyri de ligde 5 kez ağları sarstı.



