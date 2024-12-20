Fenerbahçe'de Eyüp maçında gözler yine takımın iki golcüsü Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'de olacak.
Sarı-Lacivertliler'e bu sezon aynı anda attıkları gollerle 13 puan kazandıran ikili, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu maçta da en büyük kozu olacak.
Neysri, son Başakşehir maçında sonradan oyuna girmesine rağmen 2 kez ağları havalandırmıştı. Dzeko da bu maçta takımının ilk golünü atmıştı.
EN SKORERİ KAPTAN
Jose Mourinho'nun bugün En-Nesyri ile maça başlaması, Dzeko'yu da oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcı, sürpriz yaparak çift santrforla da maça başlayabilir.
Kaptan Edin Dzeko, şu ana kadar attığı 9 golle, Fenerbahçe'nin en skorer ismi ve krallık yarışında da Krzysztof Piatek ile Simon Banza'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. En-Nesyri de ligde 5 kez ağları sarstı.
Fenerbahçe'de gözler Dzeko ve En-Nesyri'de!
Fenerbahçe'ye yaptıkları skor katkılarıyla 13 puan kazandıran Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, bugün de Sarı-Lacivertliler'in en büyük kozu olacak.
Fenerbahçe'de Eyüp maçında gözler yine takımın iki golcüsü Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'de olacak.
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