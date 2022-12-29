Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla deviren ve rakibine adeta top göstermeyen Fenerbahçe, üst üste gelen Giresun ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin de izlerini sildi. 2022'nin son maçında taraftarına 4 gollü yeni yıl hediyesi veren Kanarya, geçen yılların aksine bu sezon forvet hattının üretkenliği ile de sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yüzünü güldürdü. Geride kalan 15 maç sonunda ligin en çok gol atan (40) takımı durumundaki Fenerbahçe'de hücum hattı 32 kez ağları havalandırıp, gollerin yüzde 80'ini atmayı başardı.Serdar Dursun'un, Hatayspor filelerini havalandırması ile Fenerbahçe'de gol sevinci yaşamayan hücum oyuncusu kalmadı. Enner Valencia 13 golle sadece takımın değil, Süper Lig'in de en çok gol atan ismi durumunda. 6 kez ağları sarsan Batshuayi, Ekvadorlu yıldızı takip ediyor. Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin ise 3'er golü bulunuyor. Emre Mor, Pedro, Serdar Dursun ve takımdan kiralık gönderilen Berisha 1'er defa fileleri havalandırdı. Böylelikle toplamda 9 futbolcu skora katkı yaptı.Fenerbahçe, gollerin farklı isimlerden gelmesi bakımından da liderliğini sağlama aldı. Hatay filelerini sarsan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımda bu sevinci yaşayan 14. futbolcu olmayı başardı. Takımda kaleci ve lisansı olmayanlar hariç 9 futbolcu golle buluşamadı. Alioski, Gustavo, Arda (2), Zajc, Crespo (2) gol sevinci yaşayan diğer isimler oldu.Fenerbahçe, geçen sezon 26 lig maçında 40 gol atmıştı. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus ile farklı bir seviyeye çıktı. 11 hafta önce 40 gole ulaştı. Sarı lacivertli taraftarlar da 1988-89'da şampiyonlukla sonuçlanan sezondaki 103 gollük rekorun kırılıp kırılmayacağını hesaplamaya başladı.