Fenerbahçe'de Djiku sakatlandı

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Trabzonspor deplasmanında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Alexander Djiku ceza sahasında Okay Yokuşlu'ya müdahalesinin ardından bordo-mavililer penaltı kazandı. Sarı-lacivertli takımda sakatlanan Djiku oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, maçın 57. dakikasında yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Alexander Djiku ceza sahasında Okay Yokuşlu'ya müdahalesinin ardından bordo-mavililer penaltı kazandı. Sarı-lacivertli takımda sakatlanan Djiku oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, maçın 57. dakikasında yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.