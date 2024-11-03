Fenerbahçe'de Djiku sakatlandı

Fenerbahçe'nin defans oyuncularından Alexander Djiku, Trabzonspor deplasmanında sakatlandı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Djiku sakatlandı
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03 Kasım 2024 20:28
Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Trabzonspor deplasmanında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Alexander Djiku ceza sahasında Okay Yokuşlu'ya müdahalesinin ardından bordo-mavililer penaltı kazandı. Sarı-lacivertli takımda sakatlanan Djiku oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, maçın 57. dakikasında yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

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