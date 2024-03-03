'nin milli yıldızı, üç maçlık suskunluğunu Hatay karşısında bozdu.Fenerbahçe'nin sezon başında Fransız ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyememiş, ardından da form tutmakta zorlanmıştı. Bu periyotta eleştiri oklarının hedefine oturan milli yıldız, ligdeki ilk golünü ise 17. haftadaki Kayserispor maçında kaydetti. Galatasaray derbisini boş geçen Cengiz, ikinci yarının ilk maçı olan İstanbulspor karşılaşmasında ise 4 gol atarak farklı galibiyette başrolü oynadı. Cengiz, 4 haftalık suskunluğunu Ankaragücü karşısında bozarken, bir sonraki hafta oynanan Antalyaspor deplasmanında da ağları sarsarak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Alanyaspor, Ç.Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını boş geçen 26 yaşındaki oyuncu, dün bu gol hasretine Hatayspor karşısında son verdi. Maça 11'de başlayan milli yıldız, 40'ta Tadic'in ortasına klasına yakışır şekilde vurdu. Şık bir golle farkı ikiye çıkaran Cengiz Ünder, 66'da ise yerini Fred'e bıraktı.İkinci golü atan Cengiz Ünder,dedi.