24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
0-161'
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Fenerbahçe'de ayrılık gündemi!

Fenerbahçe, Inter'in gündeminde bulunan Faslı orta saha Sofyan Amrabat için 20 milyon Euro'ya yakın bir ödeme talep ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık gündemi!
Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in transferi ile birlikte gözler Sofyan Amrabat'a çevrildi.

Geçtiğimiz yaz döneminde Fiorentina'dan kiralanan Faslı oyuncu için sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmiş ve 13 milyon Euro ödeme gerçekleştirilmişti.

Sarı lacivertli taraftarlar, 29 yaşındaki ön liberoyu beklentileri karşılayamaması sebebiyle sık sık eleştiriyordu. Amrabat için belirsizlik sürerken dış basında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.


Faslı oyuncunun Inter'e transferinin an meselesi olduğu açıklanırken Fenerbahçe'nin talep ettiği rakam belli oldu. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Amrabat'ın transferi için 20 milyona yakın bir ödeme talep ediyor.

Ayrıca Serie A'dan başka takımların ve Suudi Arabistan temsilcilerinin dikkatini çeken Amrabat, yeni bir yolculuğa yelken açmaya sıcak bakıyor. Tarafların rakamlarda anlaşması durumunda el sıkışması ve resmi prosedürlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Amrabat, Kadıköy'de Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde yaptığı bir hata sonrası tribünler tarafından yuhalanmıştı. Aktarılana göre bu olaydan etkilenen Faslı oyuncu, ayrılığa bir adım daha yaklaştı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
