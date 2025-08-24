Fenerbahçe'de ayrılık gündemi!

Fenerbahçe'de Edson Alvarez'in transferi ile birlikte gözler Sofyan Amrabat'a çevrildi.
Geçtiğimiz yaz döneminde Fiorentina'dan kiralanan Faslı oyuncu için sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmiş ve 13 milyon Euro ödeme gerçekleştirilmişti.
Sarı lacivertli taraftarlar, 29 yaşındaki ön liberoyu beklentileri karşılayamaması sebebiyle sık sık eleştiriyordu. Amrabat için belirsizlik sürerken dış basında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Faslı oyuncunun Inter'e transferinin an meselesi olduğu açıklanırken Fenerbahçe'nin talep ettiği rakam belli oldu. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Amrabat'ın transferi için 20 milyona yakın bir ödeme talep ediyor.
Ayrıca Serie A'dan başka takımların ve Suudi Arabistan temsilcilerinin dikkatini çeken Amrabat, yeni bir yolculuğa yelken açmaya sıcak bakıyor. Tarafların rakamlarda anlaşması durumunda el sıkışması ve resmi prosedürlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Amrabat, Kadıköy'de Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde yaptığı bir hata sonrası tribünler tarafından yuhalanmıştı. Aktarılana göre bu olaydan etkilenen Faslı oyuncu, ayrılığa bir adım daha yaklaştı.
Geçtiğimiz yaz döneminde Fiorentina'dan kiralanan Faslı oyuncu için sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmiş ve 13 milyon Euro ödeme gerçekleştirilmişti.
Sarı lacivertli taraftarlar, 29 yaşındaki ön liberoyu beklentileri karşılayamaması sebebiyle sık sık eleştiriyordu. Amrabat için belirsizlik sürerken dış basında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Faslı oyuncunun Inter'e transferinin an meselesi olduğu açıklanırken Fenerbahçe'nin talep ettiği rakam belli oldu. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Amrabat'ın transferi için 20 milyona yakın bir ödeme talep ediyor.
Ayrıca Serie A'dan başka takımların ve Suudi Arabistan temsilcilerinin dikkatini çeken Amrabat, yeni bir yolculuğa yelken açmaya sıcak bakıyor. Tarafların rakamlarda anlaşması durumunda el sıkışması ve resmi prosedürlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Amrabat, Kadıköy'de Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde yaptığı bir hata sonrası tribünler tarafından yuhalanmıştı. Aktarılana göre bu olaydan etkilenen Faslı oyuncu, ayrılığa bir adım daha yaklaştı.