Fenerbahçe'de ara en çok forvetlere yarayacak

Dünya Kupası arası en çok forvetlere yarayacak. Joshua King, Joao Pedro ve Serdar Dursun arada iyi bir kamp dönemi geçirerek sezona daha güçlü giriş yapmaya çalışacak.



Özellikle sezon başında Fenerbahçe'de kamp yapma fırsatı bulamayan King ve Pedro için bu ara büyük şans olacak. Sezonun ilk bölümünü sakatlık ve formsuzluklarla geçiren King-Pedro ikilisi, bu arada güç depolayacak. Bilhassa büyük beklentilerin olduğu Pedro için açığı kapatma şansı olacak.



Yine hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım'da yerini kaybeden Serdar Dursun da kampta kendini göstermeye çalışacak. Sakatlıktan dönen King de takıma katılacak.





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