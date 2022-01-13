Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri dönüyor

Fenerbahçe'de 2.5 aydır sahalardan uzak olan Altay Bayındır, antrenmanlara başlayacak

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır geri dönüyor
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13 Ocak 2022 09:54
30 Ekim tarihinde Konyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 2.5 aydır sahalardan uzak olan Altay Bayındır, antrenmanlara dönüyor. Sakatlık sonrası salon çalışmalarını sürdüren 23 yaşındaki kaleci, Antalya maçı sonrasındaki hafta içi kaleci antrenmanlarına başlayacak.

Altay'ın saha idmanlarına start vermesinin ardından 2-3 hafta içerisinde kaleyi Berke'den alabileceği gelen bilgiler arasında. Böylelikle mart ayına kadar dönmeyeceği hesap edilen Altay, yaklaşık 1 ay önce sahalara dönmüş olacak.
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