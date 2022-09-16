Fenerbahçe'de, Alanyaspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de, Alanyaspor mesaisi başladı
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16 Eylül 2022 21:24
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki Rennes maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular salon çalışmalarının ardından sahada pas çalışmaları sonrası taktik idman ve bireysel çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler çalışmalarına cumartesi yapacağı idmanla devam edecek.

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