Fenerbahçe'de 'ağabey' Caner Erkin

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını noktaladı. Birçok oyuncu göz doldururken yeni sezon için kadro planlaması da yapılmaya başlandı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 'ağabey' Caner Erkin
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17 Temmuz 2021 09:22
Sayıca fazla olan kadrodan bazı oyuncularla vedalaşmak isteyen Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör Vitor Pereira, kamp boyunca analizlerini yaptı.

Sarı-Lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ön plandaki futbolcular arasında yer aldı. Geçen sezon kasık ağrıları olmasına rağmen takımını yalnız bırakmayan 26 yaşındaki futbolcu, operasyon geçirip sağlığına kavuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Tatildeki zamanının boşa geçirmeyip kampta hazır bir görüntü sergileyen başarılı oyuncu, idmanlardaki hırsı ve istekli görüntüsü ile teknik heyetin beğenisini toplayarak dikkatleri çekti. Yunan oyuncu Pelkas, kamp boyunca performansından ödün vermedi. Teknik direktör Pereira'nın isteklerini harfiyen yerine getiren ve büyük beğeni toplayan Pelkas, kampın en iyileri arasında liste başı olarak yer aldı. Tecrübeli ismi Caner Erkin, kampta ağabeylik rolünü fazlasıyla yerine getirdi.

Takım arkadaşları ile yakından ilgilenen futbolcu aşırı istekli görünmesiyle yeni sezonda teknik direktör Pereira'nın saha içindeki yardımcısı rolünü üstlenecek. 


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