Fenerbahçe, Caner Erkin'i böyle açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin'i transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor. Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."
Transferin açıklandığı videoda ünlü dizi Ezel'den, 'Herkes gün olur evine geri döner' sözleri kullanıldı. İşte Fenerbahçe'nin Caner Erkin'i açıkladığı video:
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor. Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."
Transferin açıklandığı videoda ünlü dizi Ezel'den, 'Herkes gün olur evine geri döner' sözleri kullanıldı. İşte Fenerbahçe'nin Caner Erkin'i açıkladığı video:
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Caner Erkin'i açıkladı.
- "Herkes gün olur evine geri döner"pic.twitter.com/YQmvTZBWC8
— Sporx (@sporx) August 6, 2020