11 Ekim
Letonya-Andora
0-014'
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Karşıyaka!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Karşıyaka, Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.

calendar 11 Ekim 2025 15:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Karşıyaka!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 2 haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Karşıyaka lig, EuroLeague ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak.

Ülker Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak.

Kadrosunu çok büyük oranda yenileyen Kaf-Kaf yeni çalıştırıcısı Faruk Beşok yönetiminde ilk hafta Aliağa Petkimspor'a farklı yenilip evindeki ilk maçta Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk maçında Tofaş'a son anda yenilen Fenerbahçe ise ardından Petkimspor'u evinde farklı geçti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.