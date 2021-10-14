Fenerbahçe Beko, güle oynaya kazandı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'de UNICS Kazan'ı konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, güle oynaya kazandı!
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14 Ekim 2021 22:23
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, Fenerbahçe'nin 80-41'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından sarı - lacivertliler, sezondaki 2. galibiyetini aldı.

2013-14 sezonunda Baskonia'yı 34 sayı farkla mağlup eden Fenerbahçe Beko, Unics Kazan karşısında 39 sayılık fark yaparak kendi rekorunu geliştirdi. Fenerbahçe Beko ayrıca EuroLeague'de bir maçta en az sayı yediği bir maçı geride bıraktı. 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Shayok 17, Biberovic, Henry, Booker 16, Vesely 6, Şehmus Hazer 4, De Colo 13, Pierre 5, Guduric 4, Polonara 5, Ahmet Düverioğlu 10

UNICS Kazan: Canaan 10, Lorenzo Brown 8, Brantley 3, Uzinskii, Jekiri 4, Spissu 5, John Brown 1, Zaitcev, Hezonja 5, Klimenko 2, Vorontsevich 3

1. Periyot: 21-8

Devre: 44-22

3. Periyot: 61-27

 


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