Feghouli'den Gomis sözleri: "Böyle bir lidere ihtiyacımız var"

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, Beşiktaş derbisi sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Feghouli'den Gomis sözleri: 'Böyle bir lidere ihtiyacımız var'
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15 Mart 2022 00:59
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sofiane Feghouli, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Cezayirli yıldız, takım arkadaşı Gomis için konuşurken, "Gomis çok kaliteli bir oyuncu, 36 yaşında ama hala çok iyi, onunla burada şampiyon olduk... Fantastik bir oyuncu ve geldiğinde takıma katkı vermeye başladı..." ifadelerini kullandı.

Feghouli, ayrıca takım arkadaşı için, "Takım olarak böyle profesyonel bir lidere ihtiyacımız var." sözlerini kullandı.

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