Türk futboluna, çalıştığı birçok takımda, yetiştirdiği gençlerle hizmet eden Fedayi Aksoy, "Futbol Öğretim Programı" adlı kitabını çıkardı.TFF Futbol Eğitimcisi (TUDOR) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi BESYO Öğretim Elemanı olan, daha önce "Alt Yapıda Saha İçi Uygulamaları", "Kuvvet, Sürat, Koordinasyon ve Dayanıklılık Drilleri", "Alt Yapıda Saha İçi Uygulamaları II" ve "Kuvvet, Sürat, Koordinasyon ve Dayanıklılık Drilleri II" kitaplarıyla bilgilerini yeni nesile aktaran Fedayi Aksoy, beşinci kitabında da futbolla ilgili birçok önemli konuya parmak bastı.Türk futbol dünyasından Abdullah Avcı, Hamza Hamzaoğlu ve Bülent Uygun gibi birçok teknik adam, Fedayi Aksoy'a bu değerli eserinden dolayı teşekkür etti.