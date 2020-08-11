Fatih Terim'in yeni prensleri

Fatih Terim altyapıdan A takıma dahil edeceği genç yıldızları oluşturdu

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Fatih Terim'in yeni prensleri
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11 Ağustos 2020 12:02
Yeni transferleri bekleyen teknik direktör Fatih Terim altyapıdan A takıma dahil edeceği genç yıldızları da belirledi.

Yarın başlayacak kampta Emin Bayram, Abdülsamed Karnucu ve Bartuğ Elmaz da yer alacak. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ali Yavuz Kol, Süleyman Luş ve Erkan Süer ise U19 Milli Takımı dönüşü kadroya dahil olacak.




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