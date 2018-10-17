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Fatih Terim'in yeni 10 numarası; Sofiane Feghouli

Benin'e karşı orta sahanın ortasında görev yapan ve çok başarılı olan Cezayirli yıldız Feghouli, Cim-Bom için umut oldu. Terim'in Emre'nin sakat, Belhanda'nın formsuzluğu yüzünden Feghouli'yi 10 numara oynatabileceği bildirildi.

Kaynak: Güneş
Fatih Terim'in yeni 10 numarası; Sofiane Feghouli
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17 Ekim 2018 10:25
Milli aradan sonra hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Galatasaray'da kadro konusunda yaşanan sıkıntının aşılması için sürpriz bir çözümün bulunduğu ortaya çıktı.

Sneijder'in gitmesinden sonra 10 numara sorunu yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da Sofiane Feghouli'nin forvet arkası oynamasının gündeme geldiği iddia edildi. Aslan'ın hocası Fatih Terim'in, Cezayir'in 2019 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Benin'i 2-0 yendiği karşılaşmada orta sahada oynayıp, başarılı bir performans ortaya koyan Feghouli'yi Bursa'ya karşı 10 numara olarak kullanma konusunu değerlendirmeye aldığı bildirildi.



Terim'in, Emre'nin sakat, Belhanda'nın formsuz oluşu nedeniyle bu kararı aldığı ifade ediliyor. Tecrübeli teknik adamın, Florya'da gerçekleştirilen son antrenman öncesi 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu ile bu konuda bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Feghouli'nin de, "Milli takım hocamız Belmadi, Benin maçında beni 10 numara oynattı ve başarılı oldum. İstenseniz yine oynarım. Başarılı olacağımı düşünüyorum" dediği kaydedildi.



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