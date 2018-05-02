Fatih Terim'in iletişim zaferi!

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Başarı için sadece saha içerisindeki futbolun yetmeyeceğini düşünenTeknik Direktörü, saha dışı motivasyon ve camia içi iletişimle de bunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Sosyal medyayı etkin ve yoğun kullanmanın düşüncesi içinde olan Terim, bu şekilde hem sarı-kırmızılılara hem de futbolculara mesajlar vermeyi amaçlıyor.Bu kapsamda Beşiktaş maçı öncesi "Cim-Bom başı dik yürür" temalı bir klip çekildi ve yayınlandı. Bununla ilgili de twitter üzerinden hastagh çalışması yapıldı.Derbiyi kazanan Galatasaray'da ilk icraat olarak yeni bir klibin yayınlanması oldu. Bu çerçevede sarı-kırmızılı futbolcuların, daha önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı pikniğe ait görüntüler Erol Evgin'in, "Bir tanem, söyle canım" müziği eşliğinde, 'Konsantrasyon' mesajı olarak camiaya iletildi.Doğru iletişimin her şeyden önemli olduğunu düşünen teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle özel bir ajansla anlaşma yapıldı. Kritik süreçte sarı-kırmızılıların mesajları, profesyonel ekip eşliğinde iletilecek. Böylece Terim, bir taraftan sahada futbolcularını maçlara motive ederken, diğer taraftan da milyonlarca sarı-kırmızılı taraftarı havaya sokacak ve bir arada tutacak.Galatasaray'ın anlaştığı ajansın kalan 3 haftalık maratonda yine mesaj içerikli klipler yayınlamaya devam edeceği belirtildi. Şampiyon olunması durumunda da çok özel mesajların ve kliplerin çekileceği bildirildi.