Fatih Terim'in gözdesi Mathieu Valbuena!

Galatasaray Teknik Direktörü, geçtiğimiz günlerde, "Her oyuncu istediği kulübe gidebilir. 4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız. Eskiden zaten böyle değildi. Şimdi 'Ezeli rakiplere gidemez' diye madde koyuyoruz. Neden korkuyoruz?" açıklamalarına imza atmıştı.Bu açıklamalardan sonra G.Saray'ın F.Bahçe'den Ozan Tufan ya da Alper Potuk ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak bu ismin ne Ozan ne de Alper olduğu ortaya çıktı. Bu ismin Valbuena olduğu ortaya çıktı.Fatih Terim'in Valbuena'nın oyun tarzını çok beğendiği ve transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.Orta sahanın solunda ve 10 numara oynayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile 40 maça çıktı. 23 kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırdı.