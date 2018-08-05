  •  
    Fenerbahçe'te transfer teklifi! Almanya'dan...
  •  
    Süper Lig takımından efsane forma tanıtımı!
  •  
    F.Bahçe'ye önerdiler! "Joker" gibi Norveçli...
  •  
    Beşiktaş'a flaş teklif! Sevilla'dan bedava "10"
  •  
    Beşiktaş'ta imza atıldı!.. 1+1 yıllık anlaşma "OK"

Fatih Terim'in gözdesi Mathieu Valbuena!

Fatih Terim'in ''4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız.'' açıklamasının altında Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena olduğu iddia edildi.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'in gözdesi Mathieu Valbuena!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2018 11:35
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde, "Her oyuncu istediği kulübe gidebilir. 4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız. Eskiden zaten böyle değildi. Şimdi 'Ezeli rakiplere gidemez' diye madde koyuyoruz. Neden korkuyoruz?" açıklamalarına imza atmıştı.

NE OZAN NE DE ALPER POTUK

Bu açıklamalardan sonra G.Saray'ın F.Bahçe'den Ozan Tufan ya da Alper Potuk ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak bu ismin ne Ozan ne de Alper olduğu ortaya çıktı. Bu ismin Valbuena olduğu ortaya çıktı.

FATİH TERİM'İN GÖZDESİ

Fatih Terim'in Valbuena'nın oyun tarzını çok beğendiği ve transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

40 KARŞILAŞMADA 8 GOLÜ VAR

Orta sahanın solunda ve 10 numara oynayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile 40 maça çıktı. 23 kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırdı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için