Fatih Terim'in beğendiği ve rapor istediği Arjantinli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmalarına evde devam ediyor ve futbolcu izliyor.

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Fatih Terim'in beğendiği ve rapor istediği Arjantinli
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20 Mayıs 2020 11:45
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımdaki geleceği netlik kazanmayan Henry Onyekuru'nun alternatiflerini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Evde boş durmayan Terim, maçlar izledi ve birçok futbolcuyu mercek altın aldı. Bu dönemde Terim'in gözüne bir genç oyuncu daha çarptı. Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De La Vega....

17 maçta 4 gol atan ve attığı her golde topu sürüklemesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu için Terim'in scout ekibinden bir rapor istediği bildirildi.

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