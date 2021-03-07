Fatih Terim'den Taylan Antalyalı açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Taylan Antalyalı tercihi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Taylan Antalyalı açıklaması
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07 Mart 2021 22:13
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Taylan Antalyalı'nın uzun bir süre yedek kulübesinde forma beklemesinin ardından Sivasspor maçına 11'de olmasını değerlendirdi.

TAYLAN ANTALYALI NEDEN KESİLDİ?

Taylan Antalyalı'yı dinlendirmek istediğini ifade eden Terim, "Taylan hiç durmadan oynadı, hiç es vermedi, hiç istirahat etmedi. Etebo ile değiştirdik. Etebo da iyi oynadı. Taylan'ı sonradan soktuk. Taylan da oynayacak, Etebo da. Taylan benim önemli oyuncularımdan bir tanesi. Onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Yerine oynayan da çok iyi oynadı. Bugün tekrar Taylan oynadı. Benim böyle bir tercihim oldu. Sakatlığı yoktu. Doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

MARTIN LINNES, RYAN DONK

Yoğun maç takviminin bazı değişiklikleri mecbur kıldığını ifade eden Terim, "Çarşamba pazar, salı cumartesi oyunlarında bir takım oyuncular değişecek. Değişmeye de devam edecek. Bazen sakatlıklar, bazen fiziki yetersizlikler bazen yorgunluklar oyuncu değiştirmeye zorluyor. Martin'in bugünkü hatası değil. Martin hata yaptı ama ikinci golde beraber hata yaptılar. Donk 30'lu yaşlarının ilerisinde, Luyindama ile zaman zaman değişiklik makul" dedi.



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